Akademik kariyer hedefleyen, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmek veya üniversitelerde akademik kadrolarda görev almak isteyen binlerce aday için beklenen süreç başladı. Peki, 2026 ALES/2 başvuruları bitti mi? ALES/2 ne zaman? İşte ayrıntılar...

ALES/2 BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi almak ya da akademik kadrolarda görev almak isteyen adayların katıldığı 2026-ALES/2 için başvuru süreci devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimine göre 10 Haziran 2026’da başlayan başvurular, 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava katılacak adaylar, başvuru işlemlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle elektronik olarak gerçekleştirebiliyor. Adaylar ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya yetkili başvuru merkezleri aracılığıyla da başvurularını tamamlayabiliyor.

ALES/2 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan güncelleme ile 2026-ALES/2 sınav takviminde değişikliğe gidildi. Daha önce 26 Temmuz 2026 olarak açıklanan sınav tarihi, yeni düzenlemeyle 2 Ağustos 2026 olarak güncellendi.