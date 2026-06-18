Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları atama sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

2026 proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları atama sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

18.06.2026 13:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları atama sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki proje okullarında görev almak için Mayıs ayında başvurularını tamamlayan binlerce öğretmen için sonuç heyecanı başladı. Peki, 2026 proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları atama sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları, bu yıl da çok sayıda aday tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları atama sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

Image

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sürecinde sonuçlar, 16 Haziran 2026 itibarıyla adayların erişimine açıldı.

Atama ve görevlendirmelere ilişkin resmî duyurular, Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden paylaşılırken, hak kazanan adayların işlemleri 2026 Yılı Proje Okullarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Takvimi doğrultusunda tamamlanacak.

24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan başvuru kılavuzuyla sürecin tüm detayları belirlenirken, adayların tercih başvuruları 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştı. Belirlenen takvim kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından sonuç süreci de başlamış oldu.

İlgili Konular: #Atama #MEB #proje okulu

İlgili Haberler

2026 BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM kayıtları ne zaman?
2026 BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarih, öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM kayıtları ne zaman?
2026 öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online mı?
2026 öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online mı? Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı sürecinin ayrıntılarını paylaştı. Peki, 2026 öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online mı?
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖF, AUZEF kayıtları nereden ve nasıl yapılır?
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖF, AUZEF kayıtları nereden ve nasıl yapılır? Sınavsız ikinci üniversiteyi okumak isteyen adaylar gözünü Açıköğretim Fakültesi kayıtlarına çevirdi. Peki, sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖF, AUZEF kayıtları nereden ve nasıl yapılır?