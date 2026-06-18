Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları, bu yıl da çok sayıda aday tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları atama sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sürecinde sonuçlar, 16 Haziran 2026 itibarıyla adayların erişimine açıldı.

Atama ve görevlendirmelere ilişkin resmî duyurular, Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden paylaşılırken, hak kazanan adayların işlemleri 2026 Yılı Proje Okullarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Takvimi doğrultusunda tamamlanacak.

24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan başvuru kılavuzuyla sürecin tüm detayları belirlenirken, adayların tercih başvuruları 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştı. Belirlenen takvim kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından sonuç süreci de başlamış oldu.