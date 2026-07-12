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2026 ALES/2 ertelendi mi? ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES/2 sınav tarihi...

2026 ALES/2 ertelendi mi? ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES/2 sınav tarihi...

12.07.2026 10:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 ALES/2 ertelendi mi? ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES/2 sınav tarihi...

2026 ALES/2 sınavı, akademik personel olmayı veya lisansüstü eğitime başlamayı hedefleyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 ALES/2 ertelendi mi? ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES/2 sınav tarihi...
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başvurularına hazırlanan adayların gündeminde 2026 ALES/2 sınavı yer alıyor. NATO Zirvesi nedeniyle ertelenen sınavın yeni tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 ALES/2 ertelendi mi? ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES/2 sınav tarihi...

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ALES/2 NE ZAMAN?

2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES/2 NEDEN ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM, 2026 ALES/2 sınav takviminde yapılan değişikliğin gerekçesinin Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve organizasyon tedbirleri olduğunu açıkladı. Merkezi sınavlarla çakışmaların önlenmesi, ulaşım ve organizasyon süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesi ve adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla sınav tarihi 26 Temmuz 2026'dan 2 Ağustos 2026'ya ertelendi.

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