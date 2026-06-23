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2026 Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

2026 Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

23.06.2026 14:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

2026 MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
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Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce askeri öğrenci adayı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 2026 Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2026 yılı MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir. 

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı tercih değerlendirme sürecini sürdürürken, sonuçların açıklanmasının ardından adayların bilgilendirmesi MSB Personel Temin internet sitesi üzerinden yapılacak.

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