Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Öğrenciler, 2 yıl süren ön lisans eğitimlerinin ardından 4 yıllık lisans eğitimine devam etmek için DGS sınavına olan hazırlıklarını tamamladı. Peki, 2026 DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınava giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılar...

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

DGS sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden belgeyi indirerek sınav yer bilgilerine ulaşabilecek.