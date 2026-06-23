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2026 AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

2026 AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

23.06.2026 13:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavlarının sona ermesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde bu kez bütünleme (telafi) sınavı süreci yer aldı. Peki, 2026 AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri için final sınavlarının ardından önemli bir aşama olan telafi sınavı süreci başladı. Peki, 2026 AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?  İşte ayrıntılar...

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AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklamayla, başarısız olunan veya not yükseltmek amacıyla girilecek bütünleme (telafi) sınavlarının tarihleri belli oldu.

Bahar yarıyılı AUZEF bütünleme sınavları, 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav süreciyle ilgili detaylara e-Devlet ve AKSİS giriş ekranları üzerinden ulaşabilecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünleme sınavı giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Öğrencilerin sınava hangi merkezde ve salonda gireceğini gösteren belgelerin, sınav tarihine kısa süre kala yayımlanması bekleniyor.

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