6 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlanan BİLSEM bireysel değerlendirme sürecinin ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı? BİLSEM kayıtları ne zaman? İşte ayrıntılar...
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
BİLSEM sonuçları 3 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açılacak.
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?
BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.