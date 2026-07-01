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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

1.07.2026 09:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından hazırlanan 2026 YKS'ye katılan adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) geride bırakan milyonlarca üniversite adayı, şimdi gözlerini ÖSYM'nin yapacağı sonuç açıklamasına ve ardından başlayacak tercih maratonuna çevirdi. "2026 YKS sonuçları ne zaman belli olacak?" sorusuna yanıt arayan adaylar için ÖSYM'nin takvimi şekillenmeye başladı. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? 

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2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sınavın ardından adayların puanlarını hesaplama ve değerlendirme sürecini titizlikle yürütüyor. YKS sonuçları için resmi takvimde belirlenen tarih, adayların heyecanlı bekleyişini sonlandıracak.

Sonuç Açıklama Tarihi: 2026 YKS sınav sonuçlarının, 16 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunulması planlanmaktadır.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile puanlarını ve başarı sıralamalarını sorgulayabilecekler.

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TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Üniversite hayali kuran gençlerin hangi bölümlere yerleşebileceklerini belirleyen "YKS Tercih Kılavuzu", tercih döneminin en önemli rehberi olma özelliğini taşıyor. Kılavuzun sonuçlarla birlikte veya sonuçların hemen ardından erişime açılması bekleniyor.

Kılavuz Yayın Tarihi: Tercih işlemlerine ışık tutacak 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun, 16 Temmuz 2026 tarihinde sonuçlarla eş zamanlı olarak ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanması öngörülüyor.

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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanması ve kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte, adayların tercih yapma süreci resmi olarak başlayacak. Adayların bu sürede listelerini oluştururken uzman görüşlerine ve başarı sıralamalarına dikkat etmeleri büyük önem arz ediyor.

Tercih Başlangıç Tarihi: Üniversite tercihlerinin 23 Temmuz 2026 tarihinde başlaması ve adayların yaklaşık bir haftalık süre zarfında işlemlerini tamamlaması beklenmektedir.

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