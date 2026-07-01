KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri 2026: KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

Ortaöğretim düzeyinde kamu kurumlarında memur olma hayali kuran binlerce aday için beklenen süreç yaklaşıyor. "KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?" ve "2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ne?" soruları, adayların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimi ile birlikte süreç netleşti. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu, lise mezunlarının ya da mezun olabilecek durumda olanların girdiği kritik bir sınavdır. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre başvuru süreci ağustos ayı içerisinde başlayacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Geç başvuru işlemleri ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurularını tamamlayan adaylar için sınav heyecanı ekim ayında yaşanacak. Adayların sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte sınav merkezleri ve salon bilgileri de kesinleşmiş olacak.

KPSS Ortaöğretim Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sonuçlar ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

Sınav, sabah oturumu şeklinde yapılacak ve adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.