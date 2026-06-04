Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sürecine katılan öğrenciler için heyecan sürerken, 6 Nisan’da başlayan sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 BİLSEM sınavları bitti mi? BİLSEM bireysel sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
BİLSEM SINAVLARI BİTTİ Mİ?
06 Nisan’da başlayan BİLSEM bireysel değerlendirme sınavlarının 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam etmesi planlanıyor.
BİLSEM BİREYSEL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?
27 Temmuz–28 Ağustos 2026 tarihleri arasında BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılacaktır.