Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde askeri kariyer hedefleyen binlerce aday için süreç kritik bir aşamaya ulaştı. Sınav sürecinin ardından tamamlanan tercih işlemleri sonrası, şimdi tüm gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki, 2026 Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı tercih değerlendirme sürecini sürdürürken, sonuçların açıklanmasının ardından adayların bilgilendirmesi MSB Personel Temin internet sitesi üzerinden yapılacak.