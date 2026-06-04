Engelli kamu personeli alımlarında kura yöntemiyle yapılacak yerleştirmeler için normal başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından geç başvuru dönemi başladı. Belirlenen tarihlerde başvurusunu yapamayan adaylara ek fırsat sunulurken, 2026 EKPSS kura geç başvuru takvimi de netlik kazandı. Peki, 2026 EKPSS kura geç başvuruları başladı mı? EKPSS kura geç başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2026 EKPSS KURA GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Kura ile yerleştirmeye katılacak adaylar için geç başvuru işlemleri 3-4 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geç başvuru ücretinin de bu tarihler içerisinde yatırılması gerekiyor.

EKPSS KURA GEÇ BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.