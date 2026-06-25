Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 13 Haziran 2026 tarihinde uygulanan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Öğretmenlik) değerlendirme sürecinin tamamlandığını açıkladı. Peki, 2026-STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2026-STS Öğretmenlik sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

2026-STS ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Öğretmenlik) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2026-STS ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.