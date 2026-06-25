Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026-STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2026-STS Öğretmenlik sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

2026-STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2026-STS Öğretmenlik sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

25.06.2026 10:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026-STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2026-STS Öğretmenlik sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

2026-STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklanacağı tarih adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2026-STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2026-STS Öğretmenlik sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 13 Haziran 2026 tarihinde uygulanan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Öğretmenlik) değerlendirme sürecinin tamamlandığını açıkladı. Peki, 2026-STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2026-STS Öğretmenlik sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

Image

2026-STS ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Öğretmenlik) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2026-STS ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

 Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

İlgili Konular: #sınav #ösym #STS

İlgili Haberler

2026 MEB AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
2026 MEB AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitimine devam eden binlerce Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencisinin merakla beklediği 2026 yılı 3. dönem sınav takvimi açıklandı. Peki, 2026 MEB AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
2026 AGS ÖABT ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı ertelendi mi?
2026 AGS ÖABT ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı ertelendi mi? AGS sınavının tarihi ve oturum bilgileri, adaylar tarafından ÖSYM'nin 2026 sınav takvimi üzerinden yakından takip ediliyor. Peki, 2026 AGS ÖABT ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı ertelendi mi?
2026 MSÜ mülakat sınavları ne zaman? Millî Savunma Üniversitesi mülakat sınav tarihleri...
2026 MSÜ mülakat sınavları ne zaman? Millî Savunma Üniversitesi mülakat sınav tarihleri... Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, askeri öğrenci adaylarının merakla beklediği 2. seçim aşaması ve mülakat sürecine ilişkin takvim, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yayımlandı. Peki, 2026 MSÜ mülakat sınavı ne zaman? Millî Savunma Üniversitesi mülakat sınavı tarihleri...