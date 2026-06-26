Milyonlarca sekizinci sınıf öğrencisinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav maratonu geride kaldı. Şimdi ise gözler tamamen MEB tarafından açıklanacak olan sınav sonuçlarına ve lise kapılarını aralayacak tercih sürecine çevrildi. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise tercih ve nakil takvimi belli oldu mu? İşte LGS tercih ekranı...

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav takvimine göre, milyonlarca adayın cevap kağıtları optik okuyucularla titizlikle değerlendiriliyor ve puanlama süreci gerçekleştiriliyor. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından LGS merkezi sınav sonuçları ilan edilecek.

LGS Sonuç Açıklama Tarihi: Haziran ayının son haftası (Tahmini: 26 - 30 Haziran 2026) içerisinde duyurulması bekleniyor.

Adaylar, sınav sonuçlarını MEB'in resmi internet adresi olan meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile sorgulayabilecekler. Sonuç belgesi öğrencilerin adresine posta yoluyla gönderilmeyecek, dijital ortamdaki duyuru resmi tebligat niteliği taşıyacak.

2026 LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından, öğrencilerin LGS puanı ile öğrenci alan okullar (merkezi yerleştirme) ve adrese dayalı yerel yerleştirme için tercih listelerini hazırlayacağı süreç başlayacak. MEB teamüllerine göre tercih dönemi genellikle sonuçların açıklanmasından birkaç gün sonra başlamaktadır.

LGS Tercih Dönemi (Tahmini): Temmuz ayının ilk haftası (Öngörülen: 3 - 10 Temmuz 2026) tarihleri arasında alınması bekleniyor.

Öğrenciler ve velileri, tercih işlemlerini kendi e-Okul şifreleri ile e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda bireysel olarak yapabilecekler. Ancak tercih listesinin mutlaka öğrenim gördükleri ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekmektedir. Onaylanmayan tercihler sistemde geçersiz sayılacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE NAKİL TAKVİMİ

Öğrencilerin 23 Temmuz civarında lise yerleştirme sonuçlarını öğrenmesinin ardından, istedikleri yere yerleşemeyen veya okul değiştirmek isteyenler için LGS nakil dönemi başlayacak.

1. Nakil Başvuruları: Temmuz ayının ortası (Yerleştirme sonuçlarının ilanından hemen sonra)

2. Nakil Başvuruları: Temmuz ayının son haftası