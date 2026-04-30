AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin sınav takvimine göre, 2025 güz dönemi ara sınavları 25-26 Nisan 2026 tarihleri arasında yapıldı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

AUZEF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak sonuçların genellikle sınav tarihinden itibaren 10-15 gün içinde ilan edildiği biliniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF vize sınavı sonuçları açıklandığında adaylar sınav sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.