2026 ALES/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ALES/1 sınav giriş belgesi nasıl ve nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) için sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 ALES/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ALES sınav giriş belgesi nasıl ve nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 10 Mayıs tarihinde uygulanacak 2026-ALES/1 sınavı için başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi’ne 30 Nisan saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.