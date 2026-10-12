6 Eylül 2026'da yapılan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 12-13 Eylül'deki Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları açıklanırken, adaylar şimdi de branş bazında sıralamaların yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2026 KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı? KPSS branş bazında sıralama tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS branş bazında sıralamalar henüz açıklanmadı. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, sıralamaların sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından 1-2 hafta içerisinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Sıralamalar yayımlandığında adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden giriş yaparak kendi branşlarındaki sıralamalarını görüntüleyebilecek.