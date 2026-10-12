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2026 KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı? KPSS branş bazında sıralama tarihi belli oldu mu?

2026 KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı? KPSS branş bazında sıralama tarihi belli oldu mu?

12.10.2026 12:58:00
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Haber Merkezi
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2026 KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı? KPSS branş bazında sıralama tarihi belli oldu mu?

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından memur adayları, branş bazında sıralamaların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Peki, 2026 KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı? KPSS branş bazında sıralama tarihi belli oldu mu?

6 Eylül 2026'da yapılan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 12-13 Eylül'deki Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları açıklanırken, adaylar şimdi de branş bazında sıralamaların yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2026 KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı? KPSS branş bazında sıralama tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS branş bazında sıralamalar henüz açıklanmadı. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, sıralamaların sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından 1-2 hafta içerisinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Sıralamalar yayımlandığında adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden giriş yaparak kendi branşlarındaki sıralamalarını görüntüleyebilecek.

İlgili Konular: #kpss #Kamu Personel Seçme Sınavı #KPSS 2026

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