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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih tarihi belli oldu mu? 2026 ÖSYM DGS ek tercihleri ne zaman alınacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih tarihi belli oldu mu? 2026 ÖSYM DGS ek tercihleri ne zaman alınacak?

12.10.2026 11:04:00
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Haber Merkezi
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih tarihi belli oldu mu? 2026 ÖSYM DGS ek tercihleri ne zaman alınacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih tarihleri, üniversite eğitimini lisans düzeyinde sürdürmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekleyen adaylar, 2026 DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak ve ek tercih kılavuzu yayımlandı mı sorularına yanıt arıyor.

2026 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. İlk yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2026 DGS ek tercih tarihi belli oldu mu? ÖSYM DGS ek tercih başvuruları ne zaman alınacak, ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? İşte merak edilenler.

DGS EK TERCİHLERİ 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS ilk yerleştirme kayıt işlemlerinin eylül ayının son haftasında tamamlanmasının ardından, üniversiteler kayıt yaptırmayan öğrencilerin sayılarını YÖK'e iletiyor. YÖK'ün bu verileri toparlayıp ÖSYM'ye aktarmasıyla birlikte ek tercih süreci için düğmeye basılıyor. ÖSYM tarafından 2026 yılı DGS ek tercih tarihlerine ilişkin henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Ancak kurumun geçmiş yıllardaki başvuru takvimleri ve işleyiş hızı göz önüne alındığında, 2026 DGS ek tercihlerinin ekim ayının üçüncü veya son haftası içerisinde alınmaya başlanması bekleniyor. Tarihlerin netleşmesiyle birlikte ÖSYM, resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden adayları bilgilendirecek.

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