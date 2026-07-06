Rota Maarif nedir? LGS tercih danışmanı Rota Maarif ne zaman açılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek bir platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi hazırlandı. Peki, Rota Maarif nedir, nasıl kullanılır? LGS tercih danışmanı Rota Maarif ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

ROTA MAARİF NEDİR?

Rota Maarif, Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve Türkiye genelindeki tüm eğitim kurumlarına ait bilgileri tek bir çatı altında sunan ulusal bir dijital bilgilendirme platformudur.

ROTA MAARİF NASIL KULLANILIR?

Rota Maarif, "rotamaarif.meb.gov.tr" adresi üzerinden hizmet sunacak. Platform aracılığıyla öğrenciler, veliler, öğretmenler ve yurttaşlar okul ve eğitim kurumlarına ilişkin bilgilere erişebilecek.

ROTA MAARİF NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rota Maarif platformu, LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da erişime açılacak. Platforma, internet tarayıcıları üzerinden "rotamaarif.meb.gov.tr" adresi kullanılarak doğrudan giriş yapılabilecek.

Rota Maarif, "rotamaarif.meb.gov.tr" adresi üzerinden hizmet sunacak. Platform aracılığıyla öğrenciler, veliler, öğretmenler ve yurttaşlar okul ve eğitim kurumlarına ilişkin bilgilere erişebilecek.