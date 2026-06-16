Devlet memuru olma hayaliyle uzun süredir yoğun bir tempoda hazırlıklarını sürdüren milyonlarca memur adayının büyük bir heyecan ve merakla beklediği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 yılı KPSS sınav ve başvuru takvimi nihayet netlik kazandı. Peki, 2026 KPSS ne zaman? 2026 KPSS Lise (Ortaöğretim), Ön Lisans ve Lisans başvuruları ne zaman alınacak?

KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları için süreç Temmuz ayında başlıyor. Lisans mezunlarının katılacağı oturumların takvimi şu şekilde:

2026 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları için başvurular 1 – 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri ise 22 – 23 Temmuz olarak belirlendi.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Büyük gün olan sınav, 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Alan Bilgisi oturumları ise 12 – 13 Eylül tarihlerinde yapılacak olup sonuçların 7 Ekim'de açıklanması planlanıyor.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite mezunlarının memuriyet hakkı kazanmak adına ter dökeceği KPSS Ön Lisans oturumu sonbaharda gerçekleştirilecek. Ön lisans adayları için takvim şöyle işleyecek:

KPSS Ön Lisans sınavı için başvuru ekranı 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında açık olacak. Bu dönemi kaçıranlar 19 – 20 Ağustos tarihlerinde geç başvuru yapabilecekler.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Ön lisans adayları için sınav tarihi 4 Ekim 2026 olarak takvime işlenirken, sonuçlar 30 Ekim tarihinde ilan edilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Lise mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin katıldığı KPSS Ortaöğretim takvimi, yılın en çok aratılan başlıkları arasında yer alıyor. İşte resmi tarihler:

KPSS Ortaöğretim sınavının başvuruları 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Geç başvuru imkanı ise 15 – 16 Eylül tarihlerinde sunulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI NE ZAMAN?

Ortaöğretim düzeyi sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek ve adaylar sonuçlarını 19 Kasım 2026 tarihinde öğrenebilecekler.

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? (ÖSYM AİS EKRANI)

Adaylar, KPSS başvuru işlemlerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecekler. Başvurunun geçerli sayılması için, seçilen oturumlara ait sınav ücretinin ÖSYM'nin anlaşmalı bankalarına veya "ÖDEMELER" alanından kredi/banka kartıyla süresi içinde yatırılması zorunludur.