Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavının ne zaman olacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 LGS ne zaman? LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

LGS NE ZAMAN?

Yeni düzenleme ile LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınava 19 Mayıs 2026 itibari ile 25 gün kaldı.

LGS SINAVI SAAT KAÇTA?

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturumu (Sözel) saat 09:30'da, ikinci oturumu (Sayısal) ise saat 11:30'da başlayacak.

LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

LGS sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından öğrencilere dağıtılacak. Belgeler, fotoğraflı ve mühürlü şekilde hazırlanacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2026 sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

LGS SINAVI KAÇ SORU?

Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak aynı günde iki oturum hâlinde uygulanacak olup sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacaktır. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.