Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 LGS ne zaman? LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

2026 LGS ne zaman? LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

19.05.2026 14:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 LGS ne zaman? LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

Liseye geçecek öğrencilerin sosyal medyada en fazla araştırdığı konulardan biri LGS sınavının ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki, 2026 LGS ne zaman? LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavının ne zaman olacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 LGS ne zaman? LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

Image

LGS NE ZAMAN?

Yeni düzenleme ile LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınava 19 Mayıs 2026 itibari ile 25 gün kaldı.

LGS SINAVI SAAT KAÇTA?

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturumu (Sözel) saat 09:30'da, ikinci oturumu (Sayısal) ise saat 11:30'da başlayacak. 

LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

LGS sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından öğrencilere dağıtılacak. Belgeler, fotoğraflı ve mühürlü şekilde hazırlanacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2026 sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

LGS SINAVI KAÇ SORU?

Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak aynı günde iki oturum hâlinde uygulanacak olup sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacaktır.  Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

İlgili Konular: #lgs #MEB #Liselere Geçiş Sistemi #Sınav Giriş Belgesi

İlgili Haberler

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2025-2026 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt tarihleri açıklandı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır?
2026 DGS hangi tarihte uygulanacak? DGS başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
2026 DGS hangi tarihte uygulanacak? DGS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2026 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Peki, 2026 DGS hangi tarihte uygulanacak? DGS başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
2026 ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
2026 ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı 2026-ALES/1 sınavı geride kalırken, 10 Mayıs 2026’da yapılan sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki, 2026 ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?