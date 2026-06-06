Liseye geçecek öğrencilerin sosyal medyada en fazla araştırdığı konulardan biri LGS sınavının ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki, 2026 LGS sınavı ne zaman? LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

LGS NE ZAMAN?

Yeni düzenleme ile LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlüklerinden alınabilecek.

Öğrencilerin sınav günü hem bu belgeyi hem de geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2026 sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.