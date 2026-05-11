Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olmak isteyen binlerce aday için kritik süreç başladı. Eğitim sistemindeki yapısal reformların ardından hayata geçirilen ve Milli Eğitim Akademisi’ne girişte belirleyici olacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım sona erdi. Peki, 2026 MEB AGS başvuruları ne zaman bitiyor? AGS ne zaman? İşte ayrıntılar...

AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte AGS başvuru tarihleri de netleşti. 2026-MEB-AGS başvuruları 8 Mayıs 2026 itibarıyla başladı ve adaylar başvurularını 20 Mayıs 2026 günü mesai bitimine kadar, elektronik ortamda ise saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için 3 Haziran 2026 tarihinde geç başvuru imkânı sunulacak ancak bu süreçte sınav ücretinin daha yüksek olacağı belirtildi.

AGS BAŞVRULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

AGS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.

AGS NE ZAMAN?

MEB-AGS 2026 sınavı 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 12 Ağustos 2026’da açıklanacak.