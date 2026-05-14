Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru süreci adayların gündemindeki yerini koruyor. Öğretmen adayları, 2026 MEB AGS başvuru tarihleri ve sınav takvimine ilişkin detayları yakından takip etmeyi sürdürüyor. Peki, 2026 MEB AGS başvuruları ne zaman sona eriyor? MEB AGS başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

MEB AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan güncel sınav takvimine göre 2026-MEB-AGS başvuruları 8 Mayıs 2026 itibarıyla başladı. Öğretmen adayları başvurularını 20 Mayıs 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. İşlemler, mesai saatleri içinde ÖSYM başvuru merkezlerinden ya da aynı gün saat 23.59’a kadar elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilebilecek.

AGS BAŞVRULARI NASIL YAPILIR?

AGS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.

AGS NE ZAMAN?

MEB-AGS 2026 sınavı 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 12 Ağustos 2026’da açıklanacak.