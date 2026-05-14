Millî Savunma Üniversitesi hayali kuran binlerce aday, 2026 MSÜ tercih işlemlerini 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla tamamladı. Sürecin sona ermesiyle birlikte adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, 2026 MSÜ sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Millî Savunma Üniversitesi 2026 tercih sonuçları henüz açıklanmadı ve kesin açıklanma tarihi de belli değil. Geçtiğimiz yıl süreç 24 Mart–21 Nisan arasında tamamlanmış ve sonuçlar 24 Haziran 2025’te açıklanmıştı. Bu doğrultuda 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle Millî Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden erişebilecek.