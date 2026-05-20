2025-2026 eğitim öğretim yılının yarılanmasıyla birlikte AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri merak konusu oldu. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3. dönem kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 8 Haziran 2026'da sona erecek.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

AÖL kayıt yenileme işlemleri, sınav ücretinin yatırılmasının ardından genellikle sistem üzerinden otomatik olarak tamamlanıyor. Ancak adayların süreci kontrol etmeleri önem taşıyor. İlk olarak sınav ücretinin T.C. kimlik numarası ile yatırılması gerekiyor. Ödeme işleminin ardından öğrenciler, bir gün sonra AÖL Öğrenci Giriş Sistemi üzerinden giriş yaparak kayıt durumlarının “Aktif” olup olmadığını kontrol edebiliyor. Kaydı aktif hale gelen öğrencilerin ise belirlenen tarihler içerisinde sınavda sorumlu olacakları dersleri seçmeleri gerekiyor. Ders seçimi yapmayan adayların dersleri sistem tarafından otomatik olarak atanıyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yüz yüze sınavlarının, 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılması planlanıyor.