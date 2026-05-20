2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2026 YKS ne zaman?

20.05.2026 14:19:00
Haber Merkezi
2026 YKS için geri sayım sürerken, üniversite hayali kuran adaylar için sınav takvimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından netleştirildi. Peki, 2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2026 YKS ne zaman?
Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca adayın gözü, 2025 YKS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına sayılı günler kala, ÖSYM’nin resmi duyurusu merakla bekleniyor. Peki, 2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2026 YKS ne zaman? İşte ayrıntılar...

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi uygulamalarına göre sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda 2026 YKS sınav giriş belgelerinin, 10 Haziran 2026 civarında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması beklenmektedir.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınava hangi okulda ve salonda gireceklerini öğrenebilecekler.

2026 YKS OTURUM TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2026 sınav takvimine göre YKS oturumları Haziran ayının üçüncü haftasında yapılacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.

Adayların genel yetenek ve temel bilgi düzeyini ölçen bu oturumun ardından, 21 Haziran 2026 Pazar günü sabah Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

