Toplum sağlığının korunmasında önemli görev üstlenen eczacılar, her yıl 14 Mayıs’ta kutlanan Eczacılık Günü ile anılıyor. Modern eczacılık eğitiminin başlangıcı kabul edilen bu özel gün, sağlık sisteminin vazgeçilmez parçalarından biri olan eczacıların emeklerine dikkat çekiyor. Vatandaşların ilaçlara güvenli erişiminde kritik rol oynayan eczacılar için 14 Mayıs’ta pek çok kutlama mesajı ve anlamlı paylaşım yapılıyor. Peki, Eczacılar günü ne zaman? Eczacılık Günü neden kutlanıyor? 14 Mayıs Eczacılık Günü mesajları

ECZACILIK GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Eczacılık Günü, eczacıların sağlık alanındaki önemine dikkat çekmek ve mesleğin katkılarını onurlandırmak amacıyla kutlanan özel bir gündür. Türkiye’de her yıl 14 Mayıs tarihinde kutlanan bu gün, modern eczacılık eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilen 14 Mayıs 1839’a dayanıyor.

Bu tarihte, Osmanlı döneminde Mekteb-i Tıbbiye bünyesinde ilk eczacılık sınıfı açıldı. Bu nedenle 14 Mayıs, Türkiye’de “Eczacılık Günü” olarak kabul ediliyor. Her yıl bu özel günde eczacıların sağlık sistemindeki rolü vurgulanırken, çeşitli etkinlikler, kutlamalar ve mesajlar da paylaşılıyor.

14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ MESAJLARI

“Sağlık için gece gündüz çalışan tüm eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlu olsun.”

“Bilgisi ve emeğiyle toplum sağlığına katkı sunan tüm eczacılara teşekkürler.”

“İnsan sağlığı için büyük özveriyle çalışan eczacılarımızın Eczacılık Günü’nü kutlarız.”

“Şifa yolculuğunda önemli bir görev üstlenen tüm eczacıların günü kutlu olsun.”

“Fedakârlıklarıyla sağlık sisteminin ayrılmaz parçası olan eczacılara minnettarız.”