Millî Savunma Üniversitesi hayali kuran binlerce aday, 2026 MSÜ tercih işlemlerini 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla tamamladı. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar, artık sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, 2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Savunma Üniversitesi tercih sonuçları henüz açıklanmadı ve sonuç tarihine ilişkin resmi bir duyuru da yapılmadı. Geçmiş yıllara bakıldığında ise 2025 tercih sürecinin 24 Mart’ta başlayıp 21 Nisan’da sona erdiği ve sonuçların 24 Haziran 2025’te açıklandığı görülüyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin adresi olan https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden erişebilecek.