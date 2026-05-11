Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

11.05.2026 13:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

2026 MSÜ kapsamında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için gerçekleştirilen tercih süreci, 25 Mart - 24 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. Peki, 2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Millî Savunma Üniversitesi hayali kuran binlerce aday, 2026 MSÜ tercih işlemlerini 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla tamamladı. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar, artık sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, 2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

Image

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Savunma Üniversitesi tercih sonuçları henüz açıklanmadı ve sonuç tarihine ilişkin resmi bir duyuru da yapılmadı. Geçmiş yıllara bakıldığında ise 2025 tercih sürecinin 24 Mart’ta başlayıp 21 Nisan’da sona erdiği ve sonuçların 24 Haziran 2025’te açıklandığı görülüyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin adresi olan https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden erişebilecek.

İlgili Konular: #msü #milli savunma üniversitesi #Tercih sonuçları

İlgili Haberler

LGS ve YKS’ye son viraj: Sınav kazandıran 'altın' stratejiler!
LGS ve YKS’ye son viraj: Sınav kazandıran 'altın' stratejiler! LGS ve YKS’ye sayılı günler kala eğitimci Adil Kurt, öğrencilerin eksik oldukları konulara odaklanarak planlı ve verimli çalışmalarını önerdi. Kurt, “Deneme sınavlarında eksik olduğunuz konulara odaklanın, düzenli tekrar yapın” dedi.
2026 MEB AGS başvuruları ne zaman bitiyor? AGS ne zaman?
2026 MEB AGS başvuruları ne zaman bitiyor? AGS ne zaman? Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) süreci, öğretmen adaylarının yoğun ilgisi ve heyecanıyla resmen başladı. Peki, 2026 MEB AGS başvuruları ne zaman bitiyor? AGS ne zaman?
AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi final sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi final sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? AÖF Bahar Dönemi ara sınavı 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde tamamlandı. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi final sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?