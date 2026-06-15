2026 okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak? Yaz Tatili hangi gün başlıyor?

Karne günü tarihi milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Eylül ayından bu yana yoğun bir ders, ödev ve sınav temposuyla yorulan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler için yılın en heyecanlı geri sayımı başladı. Havaların iyice ısınmasıyla birlikte gözler artık okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre okulların resmi kapanış tarihi ve karne günü...

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından dönem başında yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre okulların kapanacağı tarih netleşti.

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için son ders zili 19 Haziran 2026 Cuma günü çalacak. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatili dönemine resmen adım atacaklar.

2026 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

19 Haziran 2026'da başlayacak olan yaz tatili, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere uzun bir dinlenme dönemi sunacak. Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan tatil sürecinin ardından yeni eğitim döneminin başlangıcı öngörülüyor.

Karne Günü: 19 Haziran 2026 Cuma

Yaz Tatili Başlangıcı: 20 Haziran 2026 Cumartesi

Yeni Sezon Başlangıcı (Tahmini): Eylül ayının ilk veya ikinci haftası.

E-OKUL VBS ÜZERİNDEN TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Karne gününe sayılı günler kala öğrencilerin ve velilerin en çok ziyaret ettiği platform E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) oluyor. Dönem sonu not ortalamasını, devamsızlık durumunu ve takdir-teşekkür belgesi alıp alamayacağını kontrol etmek isteyenlerin şu adımları izlemesi gerekiyor:

e-okul.meb.gov.tr adresine gidin veya E-Okul mobil uygulamasını indirin.

Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve Okul Numarası bilgilerini girin.

Güvenlik aşamalarını (resimdeki rakamlar ve öğrenci kimlik doğrulama soruları) tamamlayarak sisteme giriş yapın.

Sol menüde yer alan "Not Bilgisi" ve "Haftalık Ders Programı" gibi sekmelerden dönem sonu ortalamasını takip edebilirsiniz. Not girişleri okul yönetimleri tarafından kilitlenene kadar güncel durumu bu ekrandan izlemek mümkündür.