2026 YDS/2 ne zaman? ÖSYM YDS sonbahar dönemi sınav ve başvuru tarihleri...

Akademik kariyer yapmayı hedefleyen, yüksek lisans, doktora başvurusu yapacak olan ya da dil tazminatı hakkı kazanmak isteyen binlerce adayın gözü ÖSYM’ye çevrildi. Yılın ikinci kağıt tabanlı yabancı dil sınavı olan 2026 YDS/2 için geri sayım başladı. Peki, 2026 YDS/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM sonbahar dönemi YDS başvuruları hangi tarihlerde alınacak? İşte ÖSYM sınav takvimine göre resmi YDS/2 başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihleri...

2026 YDS/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sonbahar dönemi oturumu 22 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav Saati: 10.15

Sınav Süresi: 180 dakika (3 saat)

2026 YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YDS/2 oturumuna katılım sağlayarak dil puanı elde etmek isteyen adayların resmi başvuru tarihleri içinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. ÖSYM kılavuzunda yer alan başvuru ve geç başvuru takvimi şu şekilde:

Resmi Başvuru Tarihleri: 30 Eylül – 8 Ekim 2026

Geç Başvuru Günü: 14 Ekim 2026 (Saat 23.59'a kadar)

YDS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek olan yabancı dil sınavının ardından değerlendirme sürecine geçilecek. ÖSYM takviminde sonuçların ilan edileceği resmi gün belirlendi:

YDS/2 Sonuç Açıklanma Tarihi: 10 Aralık 2026

Adaylar, aldıkları dil puanı sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile birlikte öğrenebilecekler. Sınavdan alınan puanlar, yasal bir değişiklik olmadığı sürece alındığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini korumaktadır.