13-23 Mart 2026 tarihleri arasında başvuruları alınan YDUS, 2 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Sınavın ardından sonuçlar ve kontenjanlara ilişkin gelişmeler merak edilirken, sonuç açıklama tarihi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyuruldu. Peki, 2026 - YDUS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDUS kontenjanları belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

YDUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav takvimine göre YDUS sonuçlarının 4 Haziran 2026 Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

YDUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

YDUS kılavuzuna göre Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi yapılacak programlar ve kontenjanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından daha sonra ilan edilecektir.

Kontenjanların, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanması beklenmektedir. Yandal uzmanlık alanları arasında Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji ve Üroloji gibi branşlar yer almaktadır.