Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca adayın dikkati, 2026 YKS sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına kısa bir süre kala, adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak resmi duyuruyu bekliyor. Peki, 2026 YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? YKS ne zaman? İşte ayrıntılar...

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan son duyurulara göre 2026 YKS sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Sınav yerlerinin, önceki yıllardaki takvime paralel olarak 10-11 Haziran 2026 tarihleri civarında ilan edilmesi bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınav yeri bilgilerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak erişebilecek. Böylece sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini görüntüleyebilecekler.

YKS NE ZAMAN?

2026 YKS kapsamında TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te, AYT ve YDT ise 21 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek; AYT saat 10.15’te, YDT ise 15.45’te uygulanacak.