YKS giriş yerleri sorgulaması başladı. Üniversite hayali olan adaylar gözlerini ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, 2026 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alan sınav giriş yerlerinin, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklandığı belirtiliyor. ÖSYM’nin uygulamalarına göre 2026 YKS sınav giriş belgelerinin 10 Haziran 2026 civarında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bilgilerine ulaşabilecekler.