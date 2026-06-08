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Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? 2026 proje okulları öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir?

Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? 2026 proje okulları öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir?

8.06.2026 12:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? 2026 proje okulları öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları, bu yıl da binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Peki, proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? 2026 proje okulları öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen atama süreci kapsamında, özel program ve proje uygulayan okullarda görev yapacak öğretmen ve yöneticilerin belirlenmesi devam ediyor. 2026 yılına ait kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte Proje Okulları atama sonuçları için bekleyiş de hız kazandı. Peki, proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? 2026 proje okulları öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, öğretmen ve yönetici atama sonuçlarının 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren erişime açılması planlanıyor. 24 Nisan 2026’da yayımlanan kılavuzda başvuru sürecine ilişkin detaylara yer verilirken, adayların 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirdiği belirtildi.

Başvuruların MEBBİS ve MEB Personel üzerinden Elektronik Başvuru Formu aracılığıyla alındığı, adayların ise en fazla 10 eğitim kurumu tercih etme hakkına sahip olduğu ifade edildi.

ATAMA VE GÖREVLENDİRME TAKVİMİ

Atama ve görevlendirme işlemlerinin, adayların tercihleri dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde yapılacağı bildirildi. Sonuçların 16 Haziran 2026’dan itibaren açıklanmasının ardından, ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri 26 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.

Yöneticilere ilişkin görevlendirme sürecinin ise 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirileceği ifade edildi.

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