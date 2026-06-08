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Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kaydı nereden ve nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kaydı nereden ve nasıl yapılır?

8.06.2026 11:18:00
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Haber Merkezi
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Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kaydı nereden ve nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2025-2026 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt tarihleri açıklandı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kaydı nereden ve nasıl yapılır?
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yaz okulu süreci yaklaşırken, 2026 yaz okulu sınav tarihi ve sınav giriş yerlerine ilişkin detaylar mezuniyet hedefleyen öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kaydı nereden ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kapsamında ders seçimi ve kayıt işlemleri 29 Haziran 2026 tarihinde başlayacak, öğrenciler işlemlerini 3 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

AÖF YAZ OKULU KAYDI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kapsamında ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacağı ve bu nedenle kayıt işlemlerinin tamamlanamayacağı bildirilmektedir.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrencilerin en fazla beş ders seçebileceği belirtilirken, ders seçim işlemlerinin aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Öğrenci Otomasyonu’ndaki Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısı aracılığıyla gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri: 29 Haziran 2026 - 22 Ağustos 2026

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ

AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

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