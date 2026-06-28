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KDK'den emsal karar: Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek

KDK'den emsal karar: Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek

28.06.2026 15:15:00
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AA
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KDK'den emsal karar: Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek

Ankara'da halk arasında "güneşe çıkamama hastalığı" olarak bilinen kseroderma pigmentozum (XP) hastası yurttaşın, direksiyon sınavına akşam saatlerinde girme talebi mevzuata takıldı. Devreye giren Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yüzde 80 engelli sürücü adayının mağduriyetini gidererek sınavın gece yapılmasını sağladı.
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Ankara'da sürücü belgesi almak amacıyla kursa kayıt olan kseroderma pigmentozum (XP) hastası bir yurttaş, hastalığına dair yetkililere bilgi vererek sürecin buna göre planlanmasını talep etti.

Yapılan düzenleme ile teorik sınava akşam saatlerinde girmesi sağlanan ve bu aşamayı başarıyla geçen adayın, direksiyon sınavının da akşam yapılması yönündeki isteği reddedildi. Ret kararına gerekçe olarak, direksiyon sınavlarının "09.15-17.25 saatleri arasında yapılabileceği" kuralı gösterildi.

SAĞLIK RİSKİ NEDENİYLE KDK DEVREYE GİRDİ

Güneş ışığına doğrudan maruz kalmasının hayati derecede sağlık riski oluşturduğunu ve yüzde 80 engelli sağlık kurulu raporu bulunduğunu belirten aday, sorunun çözümü için Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) kapısını çaldı.

Direksiyon sınavının sağlık durumuna uygun olarak güneşin tamamen batmasının ardından yapılmasını talep eden yurttaşın başvurusu üzerine KDK harekete geçti.

SINAV AKŞAM YAPILACAK

KDK, adayın mağduriyetini gidermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili birimleriyle temasa geçti. Yapılan görüşmeler ve incelemeler sonucunda sorun çözüme kavuşturuldu.

Müdürlük, başvurucu yurttaşın direksiyon sınavının kasım-aralık ayları arasında ve güneş battıktan sonraki saatlerde yapılmasının planlandığını bildirdi.

İlgili Konular: #KDK #sürücü

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