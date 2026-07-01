2026 YKS tercih dönemi: Geleceğin yıldızı 4 yıllık lisans bölümleri...

Üniversite sınavının ardından adayların en geniş çaplı araştırma alanı olan 4 yıllık lisans programları, 2026 yılında da kariyer planlamasının merkezinde yer alıyor. İstihdam oranı yüksek ve sektörel dönüşüme uyum sağlayan bölümler, adayların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. İşte mühendislikten sağlığa, sosyal bilimlerden tasarıma kadar tercih kılavuzunda öne çıkan lisans programlarının kapsamlı listesi...

İSTİHDAM POTANSİYELİ EN YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİ

İş dünyasındaki veri odaklı değişimler, özellikle teknoloji ve sağlık alanındaki lisans bölümlerini öne çıkarıyor. 2026 tercih döneminde adayların kariyer hedeflerine göre değerlendirebileceği temel kategoriler şunlardır:

Mühendislik ve Teknoloji Bölümleri

Sektörel açıkların en çok hissedildiği ve teknolojik dönüşümle birlikte talebin hızla arttığı mühendislik alanları:

Bilgisayar Mühendisliği: Yazılım, donanım ve ağ sistemlerinde uzmanlık.

Yazılım Mühendisliği: Uygulama geliştirme ve sistem mimarisi üzerine yoğunlaşan, yüksek istihdam oranına sahip bölüm.

Yapay Zeka Mühendisliği: Veri işleme ve makine öğrenmesi süreçlerinde artan talep ile yeni nesil mühendislik alanı.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği: Enerji dönüşümü ve akıllı şebekelerle birlikte önemini artıran bir alan.

Endüstri Mühendisliği : Üretim optimizasyonu ve tedarik zinciri yönetimi ile çok yönlü kariyer fırsatları sunar.

Siber Güvenlik: Ağ ve veri güvenliği alanında her sektörde artan ihtiyaç.

Sağlık Bilimleri

İstihdam oranlarının en yüksek seyrettiği ve sağlık sisteminin temel taşı olan lisans programları:

Tıp: İstihdam oranı %96,4 seviyelerinde seyreden, listenin zirvesinde yer alan bölüm.

Hemşirelik: Sağlık kurumlarında sürekli ve yüksek personel ihtiyacı olan temel bir branş.

Beslenme ve Diyetetik: Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yükselen branş.

Dil ve Konuşma Terapisi: Mezuniyet sonrası iş bulma süresi en kısa (ortalama 2,2 ay) olan bölümlerden biri.

Özel Eğitim Öğretmenliği: Yüksek istihdam kapasitesi ile eğitim dünyasının en çok ihtiyaç duyulan bölümlerinden.

Sosyal, İdari ve Beşeri Bilimler

Stratejik yönetim ve sosyal hizmet odaklı lisans programları: