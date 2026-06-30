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2026 YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? 2026 YÖKDİL/2 ne zaman?

2026 YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? 2026 YÖKDİL/2 ne zaman?

30.06.2026 10:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? 2026 YÖKDİL/2 ne zaman?

2026 YÖKDİL/2 sınavına normal başvuru sürecinde katılamayan adaylar için geç başvuru süreci gündeme geldi. Peki, 2026 YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? 2026 YÖKDİL/2 ne zaman?
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Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar için 2026 YÖKDİL/2 ikinci dönem başvuru süreci başladı. Peki, 2026 YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? 2026 YÖKDİL/2 ne zaman? İşte ayrıntılar...

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YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026-YÖKDİL/2 geç başvuruları, 30 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılabilecek.

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026-YÖKDİL/2 geç başvuru sürecinde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak. Adaylar, geç başvuru kapsamında 1.800 TL ödeme yapacak.

YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YÖKDİL/2 başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak dijital ortamda gerçekleştirilecek.

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