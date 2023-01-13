MSÜ sınavının başvuruları başladı mı? MSÜ sınavına nasıl başvuru yapılır?

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 14:41

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 14:41

31 Temmuz 2016'da Millî Savunma Bakanlığına bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu olan Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavına girmek isteyen adaylar, sınavın içeriğini araştırıyor. Sınava başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru şartları merak ediliyor. ''MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak?'' soruları sıklıkla araştırılıyor.

MSÜ SINAVININ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

MSÜ sınavına başvurular, 13 Ocak - 7 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak. Adaylar, geç başvurularını 14 Şubat'ta yapacak.

MSÜ SINAVINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ sınavı 19 Mart 2023'te yapılacak.

MSÜ SINAVININ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınavının sonuçları 7 Nisan 2023'te açıklanacak.

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ sınav ücreti 130,00 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

MSÜ SINAVININ BOY VE KİLO ŞARTLARI NELER?

ÖSYM'nin resmî internet sitesin yayımladığı kılavuza göre MSÜ sınavının boy ve kilo şartları şu şekilde:

''Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları 165 cm-190 cm (dâhil) arasında olacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.''















