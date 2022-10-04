4 kurum öğrencilerin 'yurt ve barınma' sorunu için bir araya geldi: 'Çocuklarımıza sahip çıkıyoruz'

04 Ekim 2022 Salı, 15:08

8 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim İş Sendikası ve Türkiye Barolar Birliği'nden oluşan dört kurum "Öğrencilerin Barınma Hakkı ve Yurt Sorunu" konulu bir panel ve "Öğrencilerin Yurt Sorununu Hep Birlikte Tartışıyoruz" konulu forum düzenleme kararı aldı.

Doç. Dr. Ahmet Yıldız'ın oturum başkanı olacağı panel ve forumda konuşmacılar; Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Türkiye Barolar Birliği Genel Başkanı Av. R. Erinç Sağkan şeklinde olacak.

Dört derneğin yaptığı çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:

"BARINMA OLANAĞI, EĞİTİM HAKKININ ÖN KOŞULUDUR"

"Öğrencilerin barınma sorunu ivedi olarak çözülmedilir! Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve yaşam boyu sürdürülebilmesi , insan hakları ve onuruna saygının , bireyin kişiliğinin tüm yönleriyle gelişiminin ve özgürleşmesinin sağlanabilmesinin temel gereğidir. Bugün öğrencilerin barınma sorunu, eğitime erişimin ve eğitimlerini sürdürebilmelerinin bir anlamda kaderlerinin belirleyicisi olmuştur. Biliyoruz ki barınma olanağı, eğitim hakkından yararlanabilmenin ön koşuludur.

4 DERNEK BİR ARAYA GELDİ

Eğitim sistemimizin biriken sorunlarına ek olarak yakıcı bir sorun olan gençlerimizin yurt gereksinimi, AKP iktidarının eğitimde bilinçli olarak uyguladığı 20 yıllık yanlış politikaların sonucudur. Bu soruna dikkat çekmek ve çözüme katkı sunmak amacıyla, laik ve bilimse eğitimden yana olan Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim İş Sendikası ve Türkiye Barolar Birliği olarak bir araya geldik.

HEDEF KAMUOYU DESTEĞİ OLUŞTURMAK

Dört kurum olarak öğrencilerin barınma sorunlarına dönük farkındalık yaratarak güçlü bir kamuoyu desteği oluşturmak, yerel yöntemlerin de konuya odaklanmalarını sağlayacak şekilde çözümler üretebilmek için forum düzenliyoruz. Bu forumda sizlerle birlikte olmak bizleri onurlandıracaktır."