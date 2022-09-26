8 Türk genci, '100 Rise Global Kazananları' listesine girmeyi başardı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye’nin farklı şehirlerinden sekiz genç, Schmidt Futures ve Rhodes Vakfı’nın “100 Rise Global Kazananları” listesine girmeyi başardı. 170 ülkeden yaklaşık 120 bin başvurunun yapıldığı listede, 15-17 yaş arasındaki 100 genç bulunuyor. Vakıf, bir fırsata ihtiyacı olan zeki gençleri bularak insanlığa hizmet etmeye yönelik çalışmalarında onlara ömür boyu destek veriyor.

LİSTEDEKİ TÜRK GENÇLER VE PROJELERİ:

ADANUR NAS (Diyarbakır): Adanur, işitme engelli öğrenciler için önemli tabirleri seslendiren bir web sitesi ve uygulama tasarladı. Aynı zamanda bir kitapçık hazırladı, okulunda konferanslar gerçekleştirdi ve işitme engelli çocuklara robotik dersleri de verdi.

DİLA ÖNER: (İstanbul) Dila, görme engelli öğrenciler için ücretsiz bir sesli kitap web sitesi tasarladı ve bir kitap kulübü kurdu.

EFE SAKARYA (Diyarbakır): Efe, alg sistemi ile hidrojen sülfitin neden olduğu zehirlilik düzeyini ölçmeye ve azaltmaya yarayan bir cihaz geliştirdi.

ELİF NAZ YILMAZ (İstanbul): Elif, akıl sağlığının önemi hakkında azınlık gruplarına ücretsiz seminerler veren Kırık Kalpler Hareketi’ni kurdu ve kaynak toplamak amacıyla bir NFT koleksiyonunu hayata geçirdi.

EMRULLAH DORUKHAN ÇAKIR (İstanbul): Emrullah, planlama becerilerini uygulamak için dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bulunan çocuklar için bilişsel davranışçı terapiye dayanan bir rol canlandırma oyunu tasarladı.

İDİL DOĞA TÜRKMEN (Mersin): İdil, gelecekteki uzay araştırmalarının yolunu açmak için bir elektromıknatıs ve Ay’ın yerçekiminin yardımıyla uzay çöplerini toplamak için bir yöntem geliştirdi.

LÜTFÜ HEYSEM KIZILOĞLU (İstanbul): Lütfü, çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve sağlığı destekleyecek daha doğal alanlar yaratma çalışmalarına şehirleri de dahil eden bir uygulama geliştirdi.

ZEYNEP İPEK KAYALI (İstanbul): İpek, akıl sağlığı konusunda sıkıntı çeken gençlere değişimin yaşamlarımızın doğal bir parçası olduğunu anlamalarına yardımcı olan bir kısa hikâye ve çizimlerden oluşan Sürekli Değişen Ağacı tasarladı.