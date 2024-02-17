Leipzig - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 11:39
Leipzig - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Marco Rose yönetimindeki Leipzig, sahasında Gerardo Seoane'nin ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek.

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LEİPZİG - BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

LEİPZİG - BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Sören Storks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Leipzig, ligde oynadığı son maçta Augsburg deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Gladbach ise kendi sahasında ağırladığı Darmstadt 98 ile 0-0 berabere kalmıştı. 


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