Leipzig - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Marco Rose yönetimindeki Leipzig, sahasında Gerardo Seoane'nin ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek.
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LEİPZİG - BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA?
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
LEİPZİG - BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sören Storks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Leipzig, ligde oynadığı son maçta Augsburg deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Gladbach ise kendi sahasında ağırladığı Darmstadt 98 ile 0-0 berabere kalmıştı.
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