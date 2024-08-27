‘Adabımuaşeret’ dersini inceleyen eğitimciler MEB’in planını açıkladı: İmama okulda ders hazırlığı

Yayınlanma: 27.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı yeni öğretim izlencesi, yeni dönemde her kademinin ilk sınıfında uygulanmaya başlanacak. Yeni öğretim izlencesine karşı eğitim sendikalarının da çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Eğitim-İş, yeni öğretim izlencesini davaya taşımak için bilim kuruluna derslere ilişkin rapor hazırlattı. Eğitim-İş Sendikası Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilek Gözütok da 4. sınıfta gösterilecek “İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi” dersinin içeriğine ilişkin rapor hazırladı.

Yeni öğretim izlencesi kapsamında hazırlanan ders izlencesine yönelik Gözütok, “Kimlerin hazırladığı bilinmeyen bu metni yazanlar, eğer kasıtlı olarak yapılmadıysa, insan hakları ve vatandaşlık eğitimi konu alanında yetersizdir. Bu metne uygun olarak ders kitabı yazılırsa ve çocuklara okutulursa, çocukların ‘insan haklarını öğrenme hakkı’ ihlal edilir. Ders kapsamında çocuğun mutlu, sağlıklı ve güvenli hayat sürdürme hakkı üzerinde duruluyor, diğer haklar yok sayılıyor. Türkiye’de acaba kaç çocuk bu hakka sahip?” ifadelerini kullandı.

İzlencenin içinde geçen, “Türkiye’nin gelirine oranla dünyada en çok yardım faaliyeti yürüten ülkelerden biri olduğu, yardıma muhtaç birçok insana ev sahipliği yaptığı örneklerle desteklenerek vurgulanır” ifadesine ilişkin Gözütok, “Bu metni hazırlayanlar insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi konularının eğitim programını hazırlamak yerine hükümetin yanlış politikalarını 10 yaşındaki çocuğa onaylatmayı amaçlamış” değerlendirmesinde bulundu.

‘İMAMLARA DERS HAZIRLANIYOR’

Diyanet’in geçen haftaki hutbesinde “çocukların Adabımuaşeret dersini” seçmeleri için çağrıda bulunması tepki çekmişti. adabımuaşeret dersi için de değerlendirmeler de bulunan Gözütok: “Galiba MEB okullara atadığı/atayacağı imamlara (manevi danışmanlara) ders hazırlıyor. MEB bu dersle konu alanı sosuyla din öğretmektedir. Bu derslerin okullara atanan imamlar tarafından okutulacağı anlaşılmaktadır” dedi.

GERİCİ ÖĞRETMENE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Laiklik Meclisi, gerici açıklamaları nedeniyle Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık’ı Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet etti.

Gazetemizin gündeme getirdiği olayda Kırbıyık, 7 Ağustos’ta düzenlenen veli toplantısında kız öğrencilerin okulda başörtüsüz eğitim alamayacağını, kız öğrencilerin ve kadın öğretmenlerin kıyafetlerine de müdahalede bulunacağını belirterek, “Ben şeriatı uygulayacağım. Kapatmak istemiyorsanız ben zorla kapatacağım” demişti.

Laiklik Meclisi şikayet dilekçesinde olaya tanık olan öğrenci velisi O.G.’nin de konuk olduğu canlı yayında yaptığı konuşmaya da yer verdi. O.G. “Müdür bana ‘Ben 28 Şubat’ı yaşayan birisi olarak kesinlikle ve kesinlikle kapalı istiyorum. Elimden gelse bayan hocaları da kapatacağım, kimse açık gelmeyecek. Ben şeriatı uygulayacağım. Kapatmak istemiyorsanız ben zorla kapatacağım’ dedi” ifadelerini kullanmıştı.

‘ANAYASAYI İHLAL ETTİ’

Laiklik Meclisi, söz konusu ifadelerin “Anayasayı ihlal, görevi kötüye kullanma, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçlarını” oluşturduğunu belirtti. Bunun yanı sıra Kırbıyık’ın ifadelerinin “antidemokratik ve ayrışıtırıcılık” yönünde de anayasal düzene aykırılık oluşturulduğu savunuldu. Laiklik Meclisi, bu gerekçelerle tarafından Kırbıyık’ın “eylemlerine uyan suçlardan yargılanarak cezalandırılması amacıyla soruşturma ve kovuşturma için ilgili makamdan izin alınmadan doğrudan kamu davası açılmak üzere iddianame düzenlenmesi” talep etti.

‘TDK, DEVRİMLERE HAKARET EDİLECEK YER DEĞİLDİR’

İstanbul Üniversitesi tarafından geliştirilen ve aralarında Osmanlı Türkçesinin de bulunduğu 30 farklı dili çevirmede kullanılabilecek “Transleyt” adlı uygulamanın tanıtım toplantısına katılan Türk Dil Kurumu (TDK) Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hayati Develi, Harf Devrimi’ni hedef aldı. Develi, Harf Devrimi nedeniyle Osmanlı Türkçe metinlerin okunamadığını savundu. Konuya ilişkin Develi, “Biz bir alfabe değişikliği travması yaşadık. Eski metinleri okuyamaz ve anlayamaz hale geldik” ifadelerini kullandı.

‘ŞİDDETLE KINIYORUZ’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Develi’nin ifadeleri için “Kurucu babalarımızın bu emek ve özverilerine bakarak her Türk, TDK’den Türk dili ile ilgili başarılı çalışmalar yapmasını beklemektedir. Ancak günümüz TDK’si sürekli hayal kırıklıklarına neden olmaktadır. Hayati Develi adlı densiz şahıs Harf Devrimi için, ‘travma’ diyebilmiştir. TDK, karşıdevrim kalemşorlarının Cumhuriyetimize ve devrimlerimize hakaret ederek Atatürk’ün kemiklerini sızlatabileceği, milletimizin sinir uçları ile oynayabileceği bir arena değildir. Türk ulusunu kısa bir sürede tutsak edildiği cehalet çukurundan kurtaran Harf Devrimi’ni ‘travma’ olarak gören bu sözde bilim kurulu üyesini şiddetle kınıyoruz. TDK Başkanı ya bu kişinin bilim kurulu üyeliği görevine derhal son vermeli ya da istifa etmelidir” ifadeleri kullanıldı.

BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK VE SU İSTEĞİ

İstanbul Okul Yemeği Koalisyonu dün TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde çocuklar için bir öğün ücretsiz yemek ve su talebiyle basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri de katıldı. Basın açıklamasını koalisyon adına okuyan Aysun Eren, “Yeterli besin tüketemeyen çocuklarda hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini etkileyecek önemli sorunlar ortaya çıkar. Kamu kurumları sorumluluklarını yerine getirmelidir. 18 yaşına kadar her çocuğun temel hakkı olan sağlıklı beslenmeyi sağlamak ilgili kamu kurumlarının sorumluluğundadır. Ancak politikalara bakıldığında okul yemeği programlarının kamu gündeminin dışında bırakıldığı, henüz Şubat 2023’te başlatılan anaokullarına besin desteği hizmetinin bile ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek geri çekildiği görülmektedir” ifadelerini kullandı.

