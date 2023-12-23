Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Adalet Bakanlığı sınavları kaç dakika sürüyor?

Yayınlanma: 23.12.2023 - 11:37

Güncelleme: 23.12.2023 - 11:37

2023 Adalet Bakanlığı Sınavları için geri sayım başladı. Adalet Bakanlığı Sınavları'na girecek olan adaylar son hazrılıklarını yapmaya başladı. 2023-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı), 2023-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı-Avukat) ile 2023-İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’na girecek adaylar son hazırlıklarını yapıyor.



2023 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı), 2023 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli YargıAvukat), 2023 İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-İdari Yargı), 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde aşağıdaki sınav merkezlerinde 4 oturumda yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NEREDE YAPILACAK?



010 ADANA

062 ANKARA/ÇANKAYA

067 ANKARA-YENİMAHALLE

250 ERZURUM

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

610TRABZON

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

Adaylar, 23 Aralık 2023 tarihinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak alan Bilgisi Testi’nin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00’dan sonra; Adli Yargı Testi’nin uygulanacağı 2. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar, 24 Aralık 2023 tarihinde Adli Yargı-Avukat Testi’nin uygulanacağı 3. Oturum için saat 10.00’dan sonra; İdari Yargı Testi’nin uygulanacağı 4. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?



Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinde 65 soru bulunacak ve cevaplama süresi 80 dakika olacak. Adli Yargı Testi, Adli Yargı-Avukat Testi ile İdari Yargı Testinde 35’er soru bulunacak ve cevaplama süresi her bir test için 50’şer dakika olacak.











