Adana'da okullar ne zaman açılacak? Adana'da okulların açılış tarihi ertelendi mi?

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 15:59

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 15:59

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin etkilediği 10 ilden biri olan Adana'da eğitim öğretim takviminde güncellemeye gidildi. Normal şartlarda okullar Adana'da 1 Mart'a kadar ertelenmişti. Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili açıklama yaptı. Yurttaşlar, ''Adana'da okullar ne zaman açılacak?'' sorusu sıklıkla aratılıyor. Okulların açılış tarihinin ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ADANA'DA OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

Adana'da 1 Mart'ta açılması beklenen okulların açılış tarihi ertelenedi.

ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Deprem bölgesindeki verilerin değişmesiyle eğitim öğretim tarihinin de değiştiğini aktaran Bakan Özer şu bilgiyi paylaştı:

"Veriler her geçen gün değişiyor. Bu değişen verilere göre aldığımız kararları da biz güncelliyoruz. Bu kapsamda Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlayacağımızı açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Yani 13 Mart'ta yeni verilere göre tekrar verileri güncelleyerek inşallah durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız."



