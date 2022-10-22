Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü için referandum çağrısı yapan Erdoğan’a: 'Var mı sende o cesaret?'

22 Ekim 2022 Cumartesi, 18:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü serbestisine 'yasal güvence' çağrısının ardından CHP bu konuda bir yasa değişikliği önerisini Meclis Başkanlığı'na sunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu çukuşunu kendilerine atılmış pas olarak gören ve “Bizim de golü atmamız lazım” diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ekim'deki partisinin grup toplantısında “aileyi de güçlendirecek şekilde başörtüsüne anayasal güvence” çağrısı yapmıştı.

Erdoğan, anayasa değişikliğini ise hızla Meclis'e sunacaklarını açıklamıştı.

ERDOĞAN'DAN BU SEFER DE REFERANDUM ÇAĞRISI

Erdoğan'ın anayasa değişikliği çağrısının üzerinden 16 gün geçmesine karşın AKP, teklifi TBMM Başkanlığı'na sunmazken, bugün Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Erdoğan, CHP'nin başörtüsü teklifi üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Başörtüsü meselesini sıkıyorsa referanduma götürelim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun televizyonda tartışma çağrılarına da yanıt veren Erdoğan, "Geceleri sosyal medya videosu yayınlaya yayınlaya siyaseti de ekrandaki görüntüden ibaret sanmaya başladı. Siyaset iddia işidir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: HADİ SIKIYORSA GEL

Erdoğan devamında şu fadeleri kullandı:

Hayati bir diğer konu olan sapkın akımların dayatmalarına karşı ailelerin korunmasını da ekleyerek bir Anayasa Değişikliği Teklifi’nin hazırlığına başladık. Bakalım konu Meclis’e geldiğinde kim nasıl bir tavır içine girecek. Meclis’e sunacağımızı teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır. Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa ülkemizi yeni, sivil, özgürlükçü, özellikle böyle bir Anayasaya kavuşturma mücadelemizi inşallah seçimden sonra da sürdüreceğiz. Hatta şunu da yapabiliriz, ilk defa bugün Malatya’da açıklıyorum. Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin. Türkiye Yüzyılı artık bu tür tartışmaların aşıldığı yeni bir devrin adı olacaktır.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN’A OLAY YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın 'çağrı'sına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Ne oldu, çakma Orban’lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?" dedi.