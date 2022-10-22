İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’dan Erdoğan'ın referandum çağrısına yanıt

22 Ekim 2022 Cumartesi, 21:06

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malatya’da; “Başörtüsü özgürlüğünü, ‘Gel, Anayasa güvencesi altına alalım’ dedim. Konu Meclis’e geldiğinde kim nasıl bir tavır içine girecek, sunacağımız teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacak. Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa, ülkemizi yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma mücadelemizi seçimden sonra da sürdüreceğiz. Hatta şunu da yapabiliriz. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasına sosyal medyadan cevap verdi.

Erdoğan’ın yeni anayasaya için referandum çağrısına; “Milletimizin zor ve çetin günler yaşadığı bugünlerde kapanmış tartışmaların siyasi saiklerle yeniden gündeme getirilmesi çabasının ülkemize bir kazanç getirmeyeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda milletimizin bugün bir referandum değil, derhal seçim sandığını beklediğine inanıyoruz” karşılığını verdi.

Milletimizin zor ve çetin günler yaşadığı bugünlerde kapanmış tartışmaların siyasi saiklerle yeniden gündeme getirilmesi çabasının ülkemize bir kazanç getirmeyeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda milletimizin bugün bir referandum değil, derhal seçim sandığını beklediğine inanıyoruz. — Kürşad ZORLU (@zorlu77) October 22, 2022

"MİLLETİMİZİN BUGÜN BİR REFERANDUM DEĞİL, DERHAL SEÇİM SANDIĞINI BEKLEDİĞİNE İNANIYORUZ"

Zorlu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyle: