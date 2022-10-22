İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’dan Erdoğan'ın referandum çağrısına yanıt
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasaya için referandum çağrısına; “Milletimizin zor ve çetin günler yaşadığı bugünlerde kapanmış tartışmaların siyasi saiklerle yeniden gündeme getirilmesi çabasının ülkemize bir kazanç getirmeyeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda milletimizin bugün bir referandum değil, derhal seçim sandığını beklediğine inanıyoruz” karşılığını verdi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malatya’da; “Başörtüsü özgürlüğünü, ‘Gel, Anayasa güvencesi altına alalım’ dedim. Konu Meclis’e geldiğinde kim nasıl bir tavır içine girecek, sunacağımız teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacak. Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa, ülkemizi yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma mücadelemizi seçimden sonra da sürdüreceğiz. Hatta şunu da yapabiliriz. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin” dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasına sosyal medyadan cevap verdi.
Erdoğan’ın yeni anayasaya için referandum çağrısına; “Milletimizin zor ve çetin günler yaşadığı bugünlerde kapanmış tartışmaların siyasi saiklerle yeniden gündeme getirilmesi çabasının ülkemize bir kazanç getirmeyeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda milletimizin bugün bir referandum değil, derhal seçim sandığını beklediğine inanıyoruz” karşılığını verdi.
Milletimizin zor ve çetin günler yaşadığı bugünlerde kapanmış tartışmaların siyasi saiklerle yeniden gündeme getirilmesi çabasının ülkemize bir kazanç getirmeyeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda milletimizin bugün bir referandum değil, derhal seçim sandığını beklediğine inanıyoruz.— Kürşad ZORLU (@zorlu77) October 22, 2022
"MİLLETİMİZİN BUGÜN BİR REFERANDUM DEĞİL, DERHAL SEÇİM SANDIĞINI BEKLEDİĞİNE İNANIYORUZ"
Zorlu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:
- Milletimizin zor ve çetin günler yaşadığı bugünlerde kapanmış tartışmaların siyasi saiklerle yeniden gündeme getirilmesi çabasının ülkemize bir kazanç getirmeyeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda milletimizin bugün bir referandum değil, derhal seçim sandığını beklediğine inanıyoruz. Ancak eğer gerçekten bir anayasa değişikliği samimi bir şekilde isteniyorsa İYİ Parti olarak demokratik/parlamenter sistemin yeniden inşası kapsamında atılacak köklü adımlara bugün ve yarın da TBMM zemininde destek vermeye hazır olduğumuzu Milletimizin takdirlerine sunuyoruz.
İlgili Haberler
- Erdoğan: 'LGBT' diyorlar, güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? AK Parti'nin böyle bir derdi yok
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü için referandum çağrısı yapan Erdoğan’a: Kaçmazsan bu iş çözülür
- Son Dakika... Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Milletimiz FETÖ’cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez
-
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Koca duyurdu: Binali Yıldırım ameliyat oldu
- Rozetini Meral Akşener taktı
- Eski paylaşımlarını unuttu, Fakıbaba'ya ateş püskürdü
- Hava sıcaklıkları düşüyor, kar yağışı geliyor...
- 'O fabrikayı kamuya alacağız'
- İYİ Parti'ye katıldı, Metiner'den ilk tepki
- AKP 'torba'dan Katar'ı çıkardı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan’a olay yanıt
- AKP'de Fakıbaba depremi: Beğendi, geri çekti
- Çözümü yanıtları gizlemekte buldu!