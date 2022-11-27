Akademisyenlerden kayyum rektör Naci İnci yönetimine ortak tepki: Görevimizi yapmamız engelleniyor

27 Kasım 2022 Pazar, 02:00

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 29 bölüm ve üç enstitünün öğretim üyeleri, yaptıkları ortak açıklama ile üniversite bünyesindeki akademisyenlerin görev yapmasına, Rektör Naci İnci ve yönetiminin engellediğini söyleyerek tepki gösterdi.

Açıklamada, “Gençlerimizin iyi eğitim haklarının göz göre göre gasp edilmesine seyirci kalmayacağımızı, tüm hukuksuzluklara itiraz edip gereken tepkiyi göstermeye kararlılıkla devam edeceğimizi ifade etmek isteriz” denildi.

(Naci İnci)

Açıklamada iki yıla yaklaşan süredir üniversitede ciddi bir yönetim krizi yaşandığına dikkat çekilerek, “Yönetim, var olan mevzuatı da çarpıtarak, öğretim üyelerine soruşturmalar açmakta, bazı öğretim üyelerimizin sözleşmelerini gerçeklerden uzak haberlere dayandırarak yenilememekte, bazılarının yükseltmelerini keyfi sebeplerle bekletmekte, bazılarının ders vermesini, hatta kampüse girmesini hukuksuzca engellemektedir. Bu tür uygulamalar, üniversitenin 50 yılı aşkın süredir yılların birikimine dayalı iyi bir kamu üniversitesi olma özelliğini ve eğitim-araştırma kalitesini ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Bu konuda yaptığımız tüm uyarılar göz ardı edildi. Liyakatsiz, şeffaf olmayan atamalar devam ederken, bu süreçleri eleştiren ve dava açan bölüm başkanları, mesnetsiz gerekçelerle görevden alınmakta ve bölümler tarafından seçilen bölüm başkanlarının atamaları yapılmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

‘KAMU ZARARI OLUŞTU’

Açıklama, söz konusu uygulamaların üniversitenin kurumsal bütünlüğüne telafi edilmesi zor hasarlar verdiği ve ciddi kamu zararı oluştuğuna dikkat çekilerek şu sözler kaydedildi:

“Bu hasarların ve kamu zararının önüne geçmek gerek öğrencilerimiz gerekse onlara iyi bir gelecek sağlamak uğruna fedakarlıkla çalışan ailelerine karşı sorumluluğumuzdur. Gençlerimizin iyi eğitim haklarının göz göre göre gasp edilmesine seyirci kalmayacağımızı, tüm hukuksuzluklara itiraz edip gereken tepkiyi göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz.”