Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuksuzluk sürüyor: Prof. Dr. Zenginobuz yine ifade verdi

23 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, gazetemizin “Erdoğan’ın yeni fakülte kararına üniversiteliler tepki gösterdi: Boğaziçi’ni bölme çabası” haberi nedeniyle ifade verdi.

Zenginobuz, hakkındaki diğer soruşturmalarla birlikte 7. kez ifade vermiş oldu. Zenginobuz’a, “Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak” ve “Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak” suçlamasıyla dava açıldı. Cumhuriyet’in ulaştığı bilgiye göre Zenginobuz ifadesinde, Anayasa Mahkemesi’nin benzer kararlarını anımsatarak sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ve hakkında disiplin soruşturması açılmasının kanuna ve Anayasa’ya aykırı olduğunu beyan etti. Sözlerinde herhangi doğru olmayan beyanın yer almadığını, hakaret içermediğini ekledi. Zenginobuz haberimizde, Boğaziçi Üniversitesi’ne iki yeni fakülte kurulması kararının üniversite içinde rektörün kendi iktidarını kurma çabalarının sonucu olduğunu ve “üniversiteyi bölme çabası” olduğunu belirtmişti.

BOĞAZİÇİ DAVASI ERTELENDİ

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2021’de LGBTİ+ bayrakları taşıdığı için polis müdahalesine uğrayanların yargılandığı dava sürüyor. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dünkü duruşmada karar çıkmadı. Sanık avukatları açıklanan mütalaaya katılmadıklarını belirterek savunma hazırlamaları için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme davayı 29 Aralık’a erteledi.